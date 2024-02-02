Несколько дежурных групп БПЛА с юга заходят в Николаевскую область — ПС ВСУ

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Несколько дежурных групп БПЛА с юга заходят в Николаевскую область.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
В частности, курс северный и северо-восточный.
Также мониторинговые каналы сообщают, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников.
Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.
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