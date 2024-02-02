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Несколько дежурных групп БПЛА с юга заходят в Николаевскую область — ПС ВСУ

Несколько дежурных групп БПЛА с юга заходят в Николаевскую область — ПС ВСУ

Украине грозят дроны-камикадзе / Фото: ТСН.ua

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Несколько дежурных групп БПЛА с юга заходят в Николаевскую область.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В частности, курс северный и северо-восточный.

Также мониторинговые каналы сообщают, что в Днепропетровской области работает ПВО.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников.

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

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