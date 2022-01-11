Несколько дней лежала на полу в холодном доме: под Черкассами бдительные соседи не дали погибнуть самой старшей жительнице села

Несколько дней лежала на полу в холодном доме: под Черкассами бдительные соседи не дали погибнуть самой старшей жительнице села

Женщина перестала появляться на улице, и это заметили соседи.

В Черкасской области благодаря бдительным соседям и участковому инспектору полиции удалось спасти жизнь женщины, едва не замерзшей в собственном доме.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

Вчера, 10 января, к полицейскому офицеру общины обратились жители села Вершина Згарская. Они сообщили, что уже несколько дней не видели старейшей жительницы села. В доме 96-летней пенсионерки не горел свет, и во двор она не выходила.

Правоохранитель прибыл по указанному адресу. Он обнаружил, что дверь в дом была заперта изнутри. Через окно полицейский увидел лежавшую на полу женщину.



"Я увидел пожилую женщину, которая лежала на полу в сознании и не могла самостоятельно встать. Она упала между кроватью и грубой. Бабушка была обессиленной, да еще долгое время пролежала в холодном доме", — рассказывает полицейский офицер общины Анатолий Стадник.

Он приподнял женщину на кровать и вызвал медиков и работников социальной службы.

Напомним, что в Киевской области чрезвычайники сняли со льда рыбака, который отошел далеко от берега. Обратно вернуться мужчина самостоятельно не смог.

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