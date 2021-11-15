"Несколько лет преследуют суицидальные мысли": в Запорожье 21-летняя девушка прыгнула с моста

"Несколько лет преследуют суицидальные мысли": в Запорожье 21-летняя девушка прыгнула с моста

Девушку с травмами доставили в медучреждение.

В Запорожье девушка решила покончить с собой, прыгнув с моста. В результате ее выловили из воды живой и доставили с травмами в медучреждение.

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Об этом сообщают в пресс-службе полиции области.

ЧП произошло сегодня, 15 ноября, в 04:45. Скорая получила сообщение, что с Преображенского моста в воду прыгнул человек.

Как сообщает пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на месте происшествия работала 1 врачебная и 1 реанимационная бригада.

"Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму брюшной полости, общее переохлаждение и госпитализирована в больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители опросили девушку и выяснили, что она уже несколько лет вынашивает мысли покончить с собой.

"Девушка жива. Она объяснила, что несколько лет ее преследуют суицидальные мысли", — прокомментировала спикер Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, что во Львове по ул. Ивасюка из окна квартиры на пятом этаже выпала женщина и погибла.

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