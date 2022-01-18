"Несколько лет встречалась с убийцей": житель Тернопольщины, зарезавший девушку, получил пожизненное заключение

"Несколько лет встречалась с убийцей": житель Тернопольщины, зарезавший девушку, получил пожизненное заключение

Мужчина нанес 18-летней девушке 20 ударов ножом.

В Тернопольской области приговорили к пожизненному заключению 34-летнего жителя села Воля Теребовлянского района за убийство 18-летней девушки. Ранее мужчина пытался дважды обжаловать решение, но Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу убийцы, поэтому приговор остался неизменным.

Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

Жестокое убийство произошло в ночь на 14 сентября 2019 года в селе Воля Теребовлянского района.

"Жертва преступления на протяжении нескольких лет встречалась со своим 34-летним убийцей. Впоследствии девушка уехала учиться в Тернополь и они перестали общаться", — говорится в сообщении.

13 сентября жительница Теребовлянщины приехала в район на праздник вместе с друзьями. В момент, когда молодые люди отошли от подруг, к девушке подбежал ее бывший парень. Он с криками ударил девушку кулаком в лицо, а затем, вытащив нож, стал наносить ей удары.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

"За девушку вступился один из друзей. Его также нападающий ранил. Оставив окровавленную жертву на земле, убийца сбежал и скрывался в лесу, недалеко от собственного дома", — рассказывают в полиции.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Раненая девушка скончалась по дороге в больницу. Уже впоследствии судебные эксперты насчитали на ее теле 20 ножевых ран и 4 пореза.

В Теребовлянском районном суде убийца категорически отрицал свою вину и подал апелляцию, попросив коллегию судей переквалифицировать его действия с умышленного убийства с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст. 115 УК) на умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК), максимальный срок заключения по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако апелляционный суд оставил приговор без изменений. Отклонил кассационную жалобу убийцы и Верховный суд Украины, поэтому приговор остался неизменным.

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