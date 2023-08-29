Несколько мин взорвались на границе Украины и Беларуси: что произошло (фото)

На железнодорожном мосту на границе Украины и Беларуси в ночь на 29 августа взорвались сразу несколько мин. Поврежденное железнодорожное полотно было снято на фото.

Об этом сообщает мониторинговый Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на белорусские провластные каналы.

В опубликованных заявлениях говорится, что около 3:30 на железнодорожном мосту в 800 м от белорусской станции "Словно" сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М.

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Опубликовано также фото, где видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту прямо на границе Беларуси с Украиной. В частности, на снимке можно увидеть белорусский пограничный столб. Фото было сделано с белорусской территории в направлении украинской.

Место взрыва мин на белорусско-украинской границе/Фото: "Беларускі Гаюн"

Почему взорвались мины: что говорят в Украине

Белорусские паблики сообщают, что причиной детонации мин стал удар молнии. В результате взрывов была повреждена опора железнодорожного моста и разрушены полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил белорусской службе "Радио свобода" детонацию мин "в одном направлении у линии границы" от удара молнии.

"По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения на отдельных направлениях, важных для безопасности Украины, угрожают только тем, кто хочет прийти к нам с войной", – подчеркнул Демченко.

Заметим, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев не исключает вражеских провокаций и диверсий на границе с Беларусью в связи со стратегическими поражениями российских войск в войне против Украины.

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