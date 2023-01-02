Несколько "мопедов" повернули в сторону Одессы: будьте в безопасных местах

Ночь на 2 января 2022 года оказалась неспокойной.
По информации очевидцев, несколько «мопедов» вернули в сторону Одессы со стороны Коблево.
Об этом пишет в Telegram-канале глава Главного управления Национальной полиции в Николаевской области стал Сергей Шейхет.
"Будьте в безопасных местах", – говорится в сообщении.
Ранее он заметил, что один из беспилотников "приземлили", но еще несколько улетают.
К тому же, несколько групп «мопедов» запущено по Украине.
"Если слышите или видите их – звоните 102! Мы готовы их «погасить», – подчеркнул он.
Напомним, что ранее речь шла о том, что враг атакует иранскими дронами южные области Украины.
Также в Сети показали обломки сбитой российской ракеты после обстрела Киева 31 декабря 2022 года.
Заметим, что РФ начала менять тактику обстрелов Украины: разведчики сообщили о дефиците оружия и боеприпасов в России.
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