Несколько "мопедов" повернули в сторону Одессы: будьте в безопасных местах

Ночь на 2 января 2022 года оказалась неспокойной.

По информации очевидцев, несколько «мопедов» вернули в сторону Одессы со стороны Коблево.

Об этом пишет в Telegram-канале глава Главного управления Национальной полиции в Николаевской области стал Сергей Шейхет.

"Будьте в безопасных местах", – говорится в сообщении.

Ранее он заметил, что один из беспилотников "приземлили", но еще несколько улетают.

К тому же, несколько групп «мопедов» запущено по Украине.

"Если слышите или видите их – звоните 102! Мы готовы их «погасить», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее речь шла о том, что враг атакует иранскими дронами южные области Украины.

Также в Сети показали обломки сбитой российской ракеты после обстрела Киева 31 декабря 2022 года.

Заметим, что РФ начала менять тактику обстрелов Украины: разведчики сообщили о дефиците оружия и боеприпасов в России.

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