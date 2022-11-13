Несколько областей Украины охватила воздушная тревога: отправляйтесь к укрытиям

В ночь на 13 ноября 2022 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Это – преимущественно общины на востоке и юге Украины.

Поэтому не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге и отправляйтесь к укрытиям. Также не забывай о правилах "двух стен".

Обновлено: около 01:58 начали оглашаться отбои тревоги. Таким образом тревога продолжалась около получаса

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Напомним, что ранее в Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО.

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