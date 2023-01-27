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Несколько областей Украины "покраснели" из-за тревоги: карта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4305
Время на прочтение
1 мин
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Несколько областей Украины "покраснели" из-за тревоги: карта

Враг продолжает атаковать украинские города и деревни.

В ночь на 27 января воздушная тревога была объявлена Донецкой. Луганской областям и автономной республике Крым.

Долгое время тревога была и в Харьковской области, но сейчас она завершилась.

Причина воздушной тревоги пока неизвестна.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Ракетный обстрел РФ Украины 26 января

26 января российские оккупанты массированно обстреляли Украину ракетами. Террористы выпустили 55 ракет, из которых 47 удалось сбить. В этот раз для обстрела оккупанты применили ракеты "Кинжал".

Россияне еще раз целились по энергетической инфраструктуре. Из-за террористического удара 26 января погибли по меньшей мере 11 человек, столько же получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
4305
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