Несколько областей Украины "покраснели" из-за тревоги: карта

Враг продолжает атаковать украинские города и деревни.
В ночь на 27 января воздушная тревога была объявлена Донецкой. Луганской областям и автономной республике Крым.
Долгое время тревога была и в Харьковской области, но сейчас она завершилась.
Причина воздушной тревоги пока неизвестна.
Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
Ракетный обстрел РФ Украины 26 января
26 января российские оккупанты массированно обстреляли Украину ракетами. Террористы выпустили 55 ракет, из которых 47 удалось сбить. В этот раз для обстрела оккупанты применили ракеты "Кинжал".
Россияне еще раз целились по энергетической инфраструктуре. Из-за террористического удара 26 января погибли по меньшей мере 11 человек, столько же получили ранения.
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