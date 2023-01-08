Несколько областей в Украине "покраснели" из-за воздушной тревоги: карта

В ночь на 8 января 2023 года ряд украинских областей охватила воздушная тревога.

Около 4 утра 8 января 2023 в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога на востоке и центральных областях.

Речь идет о Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и временно оккупированном Крыму.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Пока причина объявления воздушной тревоги неизвестна. Сейчас о полетах вражеских ракет или дронов речь не идет. Активность тактической авиации не наблюдается.

В то же время не следует забывать о личной безопасности: пройдите в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом "двух стен".

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Обстрелы 7 января

В целом ночь на 8 января показалась достаточно напряженной.

В результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина. Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения.

Также в Херсоне раздались взрывы. Подробной информации от официальных властей о взрывах пока нет.

К тому же войска РФ обстреляли Краматорск, Константиновку и Курахово, есть разрушения.

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