Несколько простых способов, которые помогут вывести воск с любой поверхности

Свечи не только создают особую атмосферу, но и могут стать причиной определенных проблем. В частности, когда они оставляют пятна на скатерти или одежде. Читайте в материале ТСН.ua – как вывести воск с разных поверхностей.

Чем вывести воск из окрашенной стены

Если вы хотите убрать из окрашенной стены пятна жесткого воска, вам понадобится несколько листов бумажных полотенец. Их нужно приложить к поверхности, нагреть утюг (самая низкая возможная температура) и провести на полотенцах.

Можете также воспользоваться феном для волос. Теплый воздух будет нагреть воск и вы сможете вытирать его по мере таяния.

Дерево и воски: что делать

Как вывести воск, если он остался на деревянных изделиях, например на столе? Всё очень просто. Вам снова понадобится фен для волос. Он поможет смягчить воск, который вы просто уберете мягкой тканью. Очень важно не пытаться оторвать воск с деревянной поверхности, ведь это может повредить ее.

Также вывести воск из мебели можно с помощью:

моющего средства для мытья посуды;

перекиси водорода;

кубиков льда;

спирта.

Однако стоит отметить, что для дорогих предметов интерьера лучше все же использовать специальные средства, продаваемые в магазинах.

Как вывести воск с пола

Если воск из свечи попал на плитку, удалить его можно достаточно легко, используя кубик льда. Уложите его на пятно, чтобы заморозить воск. Возьмите пластиковую карту или скребок, а затем аккуратно отчистите его с поверхности. Теперь вы знаете, как вывести воск из плитки. Но что делать, когда у вас дома паркет? Подойдет это самый способ, однако после процедуры паркет нужно обработать специальным средством.

Что делать, когда воск попал на ковер

Как вывести воск с разных поверхностей? / Фото: Pexels

Как вывести воск из ковра? Вам понадобятся:

нож;

пакетик со льдом;

фен для волос или утюг;

бумажное полотенце;

чистящее средство ковров.

Инструкция довольно проста:

Приложите пакетик со льдом к воску и оставьте на 10 минут. Аккуратно соскоблите с ковра неострым ножом. Все, что осталось, собрать руками или пропылесосить. Положить на остатки пятна бумажное полотенце. Нагреть с помощью фена или утюга. Осторожно почистить ковер специальным средством.

А когда воск на стекле – инструкция по выведению пятна

Как отмыть воск из стекла? Здесь все тоже довольно просто. Если это стакан, его можно помыть горячей водой. Ни в коем случае не выбрасывайте остатки в раковину, ведь он может засорить сантехнику.

В других случаях можно использовать фен для волос. Горячий воздух быстро растопит воск, который можно легко и без проблем оттереть с помощью мягкой тряпки.

Как вывести воск из ткани

Если вы не знаете как вывести воск из одежды, вам понадобится эта инструкция. Вещь сначала кладут в пакет, затем отправляют в морозильную камеру, чтобы воск затвердел. Затем его можно легко очистить неострым ножом. После этого не забудьте положить на остатки воска бумажное полотенце и нагреть все феном или утюгом. В конце – постирать одежду и все готово.

Однако как вывести воск из куртки? Это ведь слишком большое изделие, чтобы класть его в морозильную камеру. В этом случае шаг с замораживанием пятна можно пропустить и сразу перейти к нагреву воска. Однако процедуру нужно будет провести несколько раз, заменяя бумажное полотенце.

Когда пятно из воска осталось на ткани, которая непригодна для стирки. К примеру, это может быть шелк. Тогда на помощь придет паровой утюг. Но ни в коем случае нельзя стирать щекотливую ткань. С бобовом еще проще – сначала пятно нужно разогреть и вытереть, а затем протереть спиртом.

Что делать, когда воск попал на обувь

Как вывести воск из кожи? Если вы запачкали любимую кожаную пару обуви, рекомендуется использовать фен для волос, чтобы разогреть воск.

Также на пятно можно посыпать белую фарфоровую глину, крахмал, тальки или измельченный мел (в виде порошка). Затем подождать 20 минут, стряхнуть вещество и аккуратно протереть обувь.

А вот с вещами, изготовленными из замши или нубука, — сложнее. Здесь вам на помощь придет один простой способ: