Несколько раз упал на нож: в Луцке задержали мужчину, который жестоко убил приятеля и пытался обмануть полицию

Несколько раз упал на нож: в Луцке задержали мужчину, который жестоко убил приятеля и пытался обмануть полицию

Конфликт между мужчинами разгорелся во время употребления алкоголя.

В Волынской области мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его товарищ упал на нож, в результате чего скончался. Позже правоохранители обнаружили на теле умершего несколько колото-резаных ранений.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Как стало известно, происшествие случилось в одном из жилых домов в Луцке. Там между двумя мужчинами во время застолья разгорелся скандал. Не справившись с эмоциями, 51-летний мужчина взял нож и нанес им удары по голове, шее и туловищу своего 39-летнего приятеля.

"В дальнейшем оперативники во взаимодействии с коллегами-следователями установили, что именно заявитель во время застолья лишил жизни своего товарища. Последний надеялся избежать ответственности, поэтому сменил свою окровавленную одежду и вызвал полицию под предлогом несчастного случая", — подчеркнули в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

По факту происшествия копы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — добавили в Национальной полиции области.

Напомним, что в заповеднике "Белое озеро" в Ровенской области парень сбил лису и издевался над трупом.

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