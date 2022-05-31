Несколько раз выстрелил и ударил пистолетом по голове: в Харькове будут судить мужчину, пытавшегося убить полицейского

Несколько раз выстрелил и ударил пистолетом по голове: в Харькове будут судить мужчину, пытавшегося убить полицейского

В Харькове на скамье подсудимых оказался мужчина, пытавшийся застрелить подполковника полиции.

Ему вручено подозрение в покушении на убийство полицейского.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Событие произошло в январе 2019 года в Харькове возле дома, где проживал начальник одного из отделов уголовного розыска Нацполиции. Неизвестные устроили засаду на правоохранителя.

Когда тот появился, нападавшие в масках выбежали из автомобиля такси и стали избивать полицейского по голове. Один из злоумышленников несколько раз выстрелил в подполковника полиции и нанес несколько ударов рукояткой револьвера по голове.

С многочисленными травмами, переломами и огнестрельными ранениями полицейского доставили в медицинское учреждение. Правоохранитель чудом выжил.

"Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ и следователи областной полиции установили личность непосредственного исполнителя нападения. Им оказался 37-летний житель Харьковской области. Злоумышленник уже находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичного преступления в отношении другого правоохранителя Харьковской области ГСР НПУ", – сообщают в полиции.

Оба полицейских осуществляли оперативную разработку и документирование харьковских криминальных авторитетов, преступных групп и организаций. Это и стало основанием для покушения на их ликвидацию, которая была поручена подозреваемому.

"В настоящее время под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственного) границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", — отмечают в пресс-службе полиции.

За совершенные преступления подозреваемый может провести за решеткой пожизненно.

Напомним, что суд избрал меру пресечения киевлянину, который пытался гранатой взорвать автомобиль с четырьмя людьми во Львовской области. За покушение на убийство мужчину арестовали без права внесения залога.

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