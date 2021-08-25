"Несколько раз выстрелить из гранатомета": житель Днепра угрожал взорвать здание Верховной Рады Украины

"Несколько раз выстрелить из гранатомета": житель Днепра угрожал взорвать здание Верховной Рады Украины

"Стрелка" задержали и составили на него админпротокол.

Нетрезвый житель Днепра позвонил в полицию и сказал, что собирается выстрелить из гранатомета в здание Верховной Рады Украины.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, гражданин позвонил на горячую линию "1022 и сообщил, что якобы находится на острове Змеином. Мужчина угрожал несколько раз выстрелить из гранатомета в здание "Верховной Рады.

Впоследствии правоохранители установили личность и задержали псевдо-стрелка. Им оказался нетрезвый житель Днепра. На него составили административный протокол.

Напомним, что в Днепре правоохранители переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва квартиры в Центральном районе города.

Новости Украины: в Закарпатье двое мужчин получили травмы при взрыве автозаправки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку