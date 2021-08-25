"Несколько раз выстрелить из гранатомета": житель Днепра угрожал взорвать здание Верховной Рады Украины

"Стрелка" задержали и составили на него админпротокол.
Нетрезвый житель Днепра позвонил в полицию и сказал, что собирается выстрелить из гранатомета в здание Верховной Рады Украины.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, гражданин позвонил на горячую линию "1022 и сообщил, что якобы находится на острове Змеином. Мужчина угрожал несколько раз выстрелить из гранатомета в здание "Верховной Рады.
Впоследствии правоохранители установили личность и задержали псевдо-стрелка. Им оказался нетрезвый житель Днепра. На него составили административный протокол.
Напомним, что в Днепре правоохранители переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва квартиры в Центральном районе города.