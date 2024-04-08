Несколько сел в Мелитопольском районе остались без воды: Федоров рассказал детали

Рашисты якобы обещают обеспечить подвоз воды в населенные пункты. Однако местные в это не верят.

Несколько селений в Мелитопольском районе остались без воды. Российские оккупанты довели регион до гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС за 10 месяцев не смогли подготовиться к полному пересыханию магистрального канала. Села, которые получали днепровскую воду, оказались под угрозой обезвоживания, однако ситуацию можно было частично спасти.

“Теперь рашисты якобы обещают обеспечить подвоз воды в населенные пункты до восстановления водоснабжения. Однако цену их обещаний знают все жители ТОТ. Так что люди снова рассчитывают только на себя”, — подчеркнул Иван Федоров.

Он подчеркнул, что РФ стремится получить контроль над всеми железнодорожными хабами вдоль линии фронта.

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