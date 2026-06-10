Несколько штрафов — и прощайтесь с правами: в Украине готовят радикальные наказания для нарушителей ПДД

Правительство готовит усиление наказаний за нарушение ПДД

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Кабинет министров Украины совместно с Министерством внутренних дел разработал проекты изменений в законодательство, предусматривающие введение градации штрафов в зависимости от уровня превышения скорости. Новые правила будут направлены исключительно на злостных нарушителей, регулярно создающих смертельную опасность для других участников дорожного движения.

Об обсуждении этих нововведений сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в Telegram.

Градация штрафов и контроль на дорогах

За последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2 900 водителей, превышающих скорость более 50 раз. Кроме этого, более 35 тысяч граждан попадали в поле зрения устройств более 10 раз в год, а почти 12,5 тысяч - более 20 раз. Для большинства дисциплинированных водителей после принятия закона ничего не изменится.

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Параллельно Кабмин активно работает над масштабным развитием национальной системы автоматической фиксации нарушений. На сегодняшний день на украинских дорогах работает около 377 камер, однако в ближайшее время их количество планируют увеличить до более 410 комплексов. Практика показывает, что на участках с контролем водители значительно чаще соблюдают установленные правила.

Отдельным важным направлением реформы станет законодательное урегулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. В течение 5 месяцев 2026 количество аварий при их участии стремительно возросло на 66,8%, в результате чего погибают и травмируются взрослые и дети. Чиновники отмечают, что правила на дорогах должны стать четкими и одинаково понятными абсолютно всем участникам движения.

Инициативы МВД и более жесткие санкции для нарушителей

Разработка этих решений активизировалась после резонансного ДТП в Киеве. Пока Кабмин совместно с правоохранителями готовит более жесткие наказания для водителей для снижения общей аварийности на дорогах страны и существенного усиления дисциплины среди граждан.

Со своей стороны Министерство внутренних дел разрабатывает драфт изменений, позволяющих эффективно отсеивать серийных нарушителей скоростного режима. В частности, глава ведомства Игорь Клименко анонсировал, что зафиксированные системой 10 нарушений скорости повлекут за собой строгие ограничения. Нарушителям может грозить временное изъятие водительского удостоверения или обязательная пересдача экзаменов на знание правил.

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В то же время министр отметил, что внедрение бальной системы является перспективой последующих этапов из-за необходимости создания сложной цифровой инфраструктуры. В настоящее время ведомство планирует действовать оперативно из-за прямых и понятных санкций за серийные игнорирования ПДД. Официальные консультации с народными депутатами и профильными экспертами по этому законопроекту начнутся уже в ближайшие дни.

В МВД также отмечают важность учета степени превышения скорости при наложении взысканий. По словам министра, если превышение лимита на 10 километров является одной историей, то превышение скорости на 50–80 километров — уже прямой путь к трагедии. Поэтому ведомство готовит новые наказания для водителей , которые появятся в окончательном законопроекте.

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