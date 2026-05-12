Ряд влиятельных государств посылал Украине официальные призывы не наносить удары по России во время парадов 9 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о наличии соответствующей дипломатической корреспонденции, накопившейся за прошлые периоды.

«За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парада 9 мая, когда там находились их лидеры», — сообщил министр.

По словам Сибиги, подобные обращения свидетельствуют о том, что иностранные партнеры осознают реальные боевые возможности Украины.

«Это признание наших способностей и еще один сигнал: не шутите с Украиной», — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, Владимир Путин объявил об установлении «перемирия» на 8 и 9 мая по случаю Дня Победы. Российское Минобороны заявило, что ждет от Украины ответного шага. В то же время Кремль прибег к шантажу, пригрозив ударами по центру Киева, если украинские силы помешают праздничным мероприятиям в России.

Со своей стороны Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не получала от Москвы никаких официальных предложений по условиям прекращения боевых действий. Несмотря на это, украинская сторона по своей инициативе ввела режим тишины, который начался в 00:00 6 мая.

Однако Россия сама нарушила эти договоренности. Вместо обещанного покоя было зафиксировано 1820 обстрелов со стороны россиян, что фактически сорвало режим прекращения огня.

Впоследствии Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

После этого Зеленский издал указ, что Украина официально разрешает агрессорке Российской Федерации провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

Кстати, мы писали, что сокращенный формат парада на 9 мая на Красной площади в Москве опровергает заявления хозяина Кремля о том, что его война против Украины идет хорошо.

