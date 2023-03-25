Несколько украинских областей охватила воздушная тревога

В нескольких областях Украины после полуночи 25 марта 2023 прозвучала воздушная тревога.

В частности, она раздается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и автономной республике Крым.

Следите за сообщениями местных властей.

Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке, в частности, ЗРК С-300 (до 100 км по наземным целям от точки запуска) и ОТРК «Искандер» (до 500 км от точки запуска).

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Однако, к счастью, воздушная тревога длилась недолго и был объявлен отбой в трех областях: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

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