Несколько украинских областей охватила воздушная тревога

Несколько областей "покраснели" из-за воздушной тревоги.
В нескольких областях Украины после полуночи 25 марта 2023 прозвучала воздушная тревога.
В частности, она раздается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и автономной республике Крым.
Следите за сообщениями местных властей.
Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке, в частности, ЗРК С-300 (до 100 км по наземным целям от точки запуска) и ОТРК «Искандер» (до 500 км от точки запуска).
Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию!
Однако, к счастью, воздушная тревога длилась недолго и был объявлен отбой в трех областях: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.
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