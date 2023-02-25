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Несколько украинских областей "покраснели" из-за воздушной тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2618
Время на прочтение
1 мин
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Несколько украинских областей "покраснели" из-за воздушной тревоги

Фото: pixabay.com

Не пренебрегайте личной безопасностью.

В ночь на 25 февраля 2023 года в нескольких украинских областях прозвучала воздушная тревога.

В частности, речь идет о Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Донецкой, Луганской области и Крыме.

По предварительной информации, существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В частности, речь идет о ЗРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

Доверяйте официальным сообщениям властей. Находитесь в укрытиях.

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Дата публикации
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2618
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