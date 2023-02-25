Несколько украинских областей "покраснели" из-за воздушной тревоги

Не пренебрегайте личной безопасностью.
В ночь на 25 февраля 2023 года в нескольких украинских областях прозвучала воздушная тревога.
В частности, речь идет о Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Донецкой, Луганской области и Крыме.
По предварительной информации, существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.
В частности, речь идет о ЗРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.
Доверяйте официальным сообщениям властей. Находитесь в укрытиях.
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