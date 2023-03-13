Несколько украинских областей "покраснели" из-за воздушной тревоги (карта)

Пройдите до ближайшего укрытия.
Почти в 7 утра 13 марта 2023 в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.
В частности, сирена звучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.
Напомним, что это уже вторая воздушная тревога за ночь.
Также сообщалось, что в Харьковской области согласно сообщению в социальных сетях, раздались взрывы.
К тому же в Белгороде случился очередной "хлопок".
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