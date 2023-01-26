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Несколько украинских областей снова "покраснели" из-за воздушной тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Несколько украинских областей снова "покраснели" из-за воздушной тревоги

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Под утро 26 января в Украине снова была объявлена воздушная тревога.

Сирены раздаются в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в автономной республике Крым.

По предварительной информации, тревога раздается из-за угрозы применения наземных пусковых комплексов ОТРК на Востоке. Также, по неподтвержденной информации, зафиксирован вылет российских Ту-95МС.

Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях. Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны.

Атака вражеских беспилотников на Украине ночью 26 января 2023 года

Напомним, что в ночь на 26 января часть Украины охватила воздушная тревога, которая из-за атаки российских беспилотников продолжалась несколько часов и закончилась лишь под утро.

Заметим, что на Донбассе и Черкассах прогремели взрывы.

Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Позже стало известно, что за ночь украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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