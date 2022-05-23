Несколько улиц полностью разрушены: в Харькове полтысячи домов не подлежат реконструкции (фото)

Несколько улиц полностью разрушены: в Харькове полтысячи домов не подлежат реконструкции (фото)

В результате обстрелов армии страны-агрессора России в Харькове не подлежат реконструкции до 500 домов.

Сильно пострадал район города Северная Салтовка. До начала войны там проживало 300 тысяч харьковчан.

О последствиях "русского мира" в городе рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Несколько больших улиц просто разрушены до основания. Дома там не подлежат восстановлению. Другого выхода, как строить новые, нет. Это будет жилье для харьковчан, потерявших свои дома из-за российской агрессии", — рассказал он.

Местные власти уже определили территорию, где можно начинать строительство. Специалисты разрабатывают всю соответствующую документацию. Впрочем, для начала строительства нужно разрешение военнослужащих. В настоящее время принимается решение о временном размещении людей в общежитиях вузов и социальных заведениях.

По словам Тимошенко, в городе также необходимо сносить уничтоженные здания, чтобы на их месте строить школы, детские сады, больницы.

Как сообщалось, российские оккупанты пытаются закрепиться на Харьковском направлении. Для этого они усиливают фортификационные сооружения и обустраивают блокпосты.

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