"Несколько важных решений уже согласовано": Кулеба о вероятном приглашении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе, несколько важных решений для Украины уже согласованы, в частности, путь в Альянс "точно станет короче".

Об этом Кулеба сообщил в Сети.

По его словам, в результате поездок в Болгарию, Чехию и Словакию и Турцию украинская сторона работала над многими вопросами.

"Но параллельно с этой работой мысленно я был… в Вильнюсе. Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях", говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что пока нет ясности, пригласят ли Украину присоединиться к НАТО, и именно сейчас "лучший период", чтобы это исправить.

«Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в выходные, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе», — добавил Кулеба.

В то же время министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО. По его мнению, Альянс сам заинтересован, чтобы Украина присоединилась к ним, поскольку имеет боевой опыт в противостоянии против РФ.

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