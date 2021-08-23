"Несколько ягод и смерть": биологи рассказали о наиболее опасных растениях в Украине

"Несколько ягод и смерть": биологи рассказали о наиболее опасных растениях в Украине

Растения могут вызвать сильные ожоги, отравления и даже летальный исход.

Не все растения, которые нас окружают, являются безопасными. Более того, ряд из низ несут смертельную опасность.

Об этом рассказали в Кременецком ботаническом саду.

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"Очень привлекательное на вид растение с огромными белыми соцветиями, которые напоминают зонтики. Борщевик Сосновского. Издалека выглядит очень экзотично: хочется спрятаться под таким зонтиком в тень. Однако это растение опасное. Попадание его сока на кожу человека под действием ультрафиолетового (солнечного) излучения вызывает ожоги. Появляются они на пораженных участках тела спустя 1-2 дня, развиваясь постепенно под воздействием солнечного ультрафиолета. Для них характерны покраснение и водянистые волдыри, которые трудно заживают. Научное название этого растения heracleum, происходит от имени древнегреческого персонажа Геракла, как символ невероятной силы и непреодолимости", — предупреждают биологи.

Кроме того, вводят в заблуждение взрослых и особенно детей, ярко-красные, налитые соком ягоды.

"Соблазнительные ядовитые растения, которые называются волчье лыко обычное, или волчьи ягоды. Для маленьких, любознательных дошкольников достаточно съесть 7-10 таких ягод, чтобы вызвать значительное отравление или летальный исход. Коварство растения заключается не только в плодах. Листья, кора, сок, даже мед, собранный с этого растения, вызывают отравление", — говорят в ботсаду.

Опасные и плоды вороньего глаза, напоминающие ягодки черники.

"Это растение также очень заметно и привлекательно на вид. Вороний глаз — ядовитое растение. Очень опасны его плоды, листья и корни", — отмечают специалисты.

Ценный, но смертельно ядовитый, болиголов — трава-убийца.. Выделяет активные фитонциды, которые вызывают сильные головные боли при их вдыхании. Особенно сильный запах бывает в солнечную безветренную погоду.

"В Древней Греции болиголов использовали как "официальная" яд, которым убивали осужденных на смерть", — говорят биологи.

Специалисты просят быть осторожными и следить за детьми, ведь "красота бывает опасной".

Напомним, на Закарпатье нашли четырех детей, которые всю ночь провели в лесу. По данным спасателей, юные путешественники пошли собирать ягоды и грибы, однако в какой-то момент потеряли ориентир, поэтому не смогли самостоятельно выбраться из лесного массива.

Новости Украины: на Закарпатье нашли 4 детей, заблудившихся в лесу

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