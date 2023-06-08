Нескоро: в правительстве рассказали, когда ожидать спад воды после подрыва Каховской ГЭС

По прогнозам Кабмина, воде еще будет прибывать несколько дней.

Убыль уровня воды после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области ориентировочно начнется после 20 июня.

Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона.

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По его словам, затопление происходит как Правобережье, так и Левобережье, которое на сегодняшний день оккупировано российскими войсками. Соответственно, туда украинские власти пока не имеют доступа, а оккупанты не проводят никаких мер по спасению местных.

"По нашим прогнозам, еще несколько дней вода будет прибывать. Потом она будет стоять и где-то ближе к 20 числам июня начнет спадать", — отметил он.

Он добавил, что только после спада воды можно будет оценить последствия подтопления на территориях, контролируемых Украиной, а на оккупированных — после полной деоккупации.

Какая ситуация с подтоплением в Херсонской области по состоянию на 8 июня

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в утреннем видеообращении, что по состоянию на утро 8 июня затоплено уже 600 кв. км территорий области. Самая тяжелая ситуация – на оккупированном левобережье Днепра. По его словам, средний уровень подтопления составляет 5,61 м.

По состоянию на шесть утра опасные территории покинули около 2000 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне – 1495 человек.

По данным МАГАТЭ, вечером 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва ГЭС уменьшился на 2,8 м и составил 14,03 м.

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