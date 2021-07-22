Несло потоком воды: стала известна судьба мужчины, которого в Одессе смыло во время ливня

Мужчину госпитализировали в больницу.

Мужчина, которого в Одессе смыло во время ливня, выжил. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает 048.ua со ссылкой на комментарий пресс-службы Одесского городского совета.

В городском совете Одессы сообщили, что мужчина выжил во время непогоды и сейчас он находится в одной из больниц города.

"Мужчина, которого в Аркадии несло водой, выжил", — отметили в пресс-службе городского совета.

Напомним, в телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчину течение носит по улицам города.

"Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана "Ассоль", — подписали видео авторы.

Как сообщалось ранее, в результате ночного ливне в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первой час ливня выпало 31 мм осадков. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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