Несмотря на блокирование в Донецке, стостережна миссия на оккупированной части Луганщины продолжается, — ОБСЕ

Несмотря на блокирование в Донецке, стостережна миссия на оккупированной части Луганщины продолжается, — ОБСЕ

В СММ ОБСЕ говорят, что продолжают выполнять работу в соответствии с мандатом Миссии беспристрастно и прозрачно.

Несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявляет, продолжает свою работу на неподконтрольной Украины части Луганской области.

Об этом говорится в ответе прессслужбы ОБСЕ на запрос телеканала "Дом".

В СММ ОБСЕ говорят, что продолжают выполнять работу в соответствии с мандатом Миссии беспристрастно и прозрачно.

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольных правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить с него никакого патруля для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается, согласно мандату Миссии", — отмечают в ОБСЕ.

Также ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.

"Миссия не оказывает оценок одновременно все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступных широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", — нагадали в организации.

Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. Ранее украинская контрразведка задержала в Донбассе боевика "ЛНР", который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы уйти в наступление в Донбассе. Также со стороны Москвы состоялся беспрецедентное давление на ОБСЕ.

Новости Украины: ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе после блокировки ее штаб-квартиры

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