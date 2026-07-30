Несмотря на давление и сложности: сколько украинцев планируют навсегда остаться в Польше

Сколько украинцев хотят остаться в Польше / © Pexels

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Центр исследований миграции Варшавского университета опубликовал новый отчет в рамках проекта «Между Украиной и Польшей». Исследование намерений украинцев в Польше свидетельствует, что, несмотря на резкий рост негативного отношения со стороны поляков, нападений и экономического давления, большинство украинцев хочет оставаться в Польше надолго.

Об этом пишут InPoland.

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Большинство украинцев в Польше планируют остаться в стране надолго

Специалисты подробно изучили планы проживания, уровень доходов, занятость и эмоциональное состояние граждан Украины, которые сейчас находятся в соседней стране.

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По данным опроса, около 75% украинцев рассматривают возможность длительного пребывания в Польше. Доля тех, кто рассчитывает остаться на несколько лет, достигла 44% — это вдвое больше, чем в 2022 году.

Еще 23% опрошенных пока не определились со своими будущими планами.

При этом вариант краткосрочной поездки респонденты практически не рассматривают — чаще всего о таком формате упоминали только молодежь до 25 лет и старшие участники исследования от 65 лет.

Намерения существенно отличаются в зависимости от времени переезда:

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Те, кто переехал до войны: остаться надолго или навсегда планируют 80% опрошенных.

Те, кто приехал во время полномасштабной войны в Польшу: длительное пребывание планируют 64%, и только около 13% из них видят Польшу как место для постоянного проживания.

Мужчины чаще женщин заявляют о намерении осесть в стране навсегда. Авторы отчета объясняют это не только вопросом военной службы, но и тем, что создание или переезд семьи в Польшу стимулирует построение будущего именно там.

Сколько украинцев работает в Польше

За последние четыре года показатель занятости среди украинцев в Польше вырос с 69% до почти 83%. Большинство (57%) имеет постоянную работу на полной ставке, преимущественно по трудовому договору. Кроме того, фиксируют увеличение количества украинцев, которые открывают собственный бизнес.

Но среди украинцев в Польше острой остается проблема несоответствия должности и квалификации. Даже с улучшением знания польского языка эта ситуация с годами не меняется:

«В этом году 45% респондентов сообщили, что работают ниже уровня своей квалификации, чаще всего в сфере производства и услуг».

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Уровень доходов украинцев в Польше постепенно растет. Сейчас около 40% респондентов зарабатывают до 5000 злотых брутто (59 тысяч гривен) в месяц. В то же время доля тех, чей заработок превышает 9500 злотых брутто (112 тысяч гривен), составляет 18%.

Несмотря на финансовую и социальную стабильность, большинство опрашиваемых испытывают психологическое давление. Почти 80% респондентов признались, что скучают по дому, а около 20% нуждаются в психологической или эмоциональной поддержке.

При этом те, кто переехал в Польшу после начала полномасштабного вторжения, чаще жалуются на неудовлетворенность жизнью по сравнению с теми, кто адаптировался в стране еще до войны.

Нападения на украинцев в Польше

Напомним, в польском Вроцлаве правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин — 27 и 45 лет, причастных к жестокому нападению на молодую пару из Украины. Одного из фигурантов контртеррористическое подразделение перехватило при попытке уехать из города.

По ходатайству Окружной прокуратуры Вроцлава суд отправил обоих подозреваемых под стражу на 90 дней. Расследование продолжается, а полиция продолжает разыскивать третьего сообщника преступления.

Этот случай стал частью тревожной тенденции, ведь в последние полгода в Польше значительно участились случаи нападений на украинских беженцев и подростков.

Также на днях в поезде Варшава — Тлущ два агрессивных молодых человека напали на 16-летнего украинца, требуя от него покинуть вагон и выкрикивая ксенофобские лозунги. За подростка вступились пассажиры и кондуктор, которые после стычки силой вытолкали нападающих на перрон на остановке Кобылка-Оссов.

Как сообщила представитель полиции в Воломине Анета Насиловская, правоохранители задержали правонарушителей. Они были трезвыми, но причины своего поведения объяснить не смогли. Поскольку мать парня не подавала заявления о нарушении на почве национальной ненависти, молодых людей наказали штрафами по 500 злотых за нарушение общественного порядка.

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