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Несмотря на "хлопок" и атаки беспилотников оккупанты мечтают об открытии курортного сезона в Крыму (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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166
Время на прочтение
2 мин
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Несмотря на "хлопок" и атаки беспилотников оккупанты мечтают об открытии курортного сезона в Крыму (видео)

оккупанты мечтают об открытии курортного сезона в Крыму. / Фото: Жовта стрічка

Оккупапты заявили об открытии курортного сезона на временно оккупированном полуострове.

Пока Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению и освобождению украинского Крыма, коллаборанты мечтают об очередном курортном сезоне на оккупированном полуострове и заявили о готовности принимать туристов.

Об этом сказал так называемый министр курортов и туризма Вадим Волченко.

"Крым абсолютно спокойно, в штатном режиме, готовится к майским праздникам и предстоящему сезону, это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий. Пока, из-за погодных условий, они будут задействованы на южному берегу Крыма, но готовы они будут к 1 июня абсолютно на территории всего полуострова… гостиницы и инфраструктура удивят наших гостей в сезоне 2023 года", — помечтал оккупант.

Так называемый министр уверенно делает громкие заявления, несмотря на то, что в последнее время в Крыму происходит "бавовна". К примеру, в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом.

Не подкрепляют слова Волченко действия верхушки российских госпредприятий – их руководство получило указание готовиться к эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что украинское контрнаступление предусматривает освобождение ВСУ временно оккупированного Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
166
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