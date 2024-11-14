Несмотря на количественное преимущество врага: 3-я штурмовая показала успешную наступательную операцию (видео)

Третья штурмовая совершила уникальную наступательную операцию. При соотношении сил 2,5:1 в пользу россиян бригада захватила батальонный район обороны врага и продвинулась почти на 2 квадратных километра в глубь фронта.

Эксклюзивные кадры работы штаба во главе с комбригом были обнародованы на странице бригады в Telegram.

"Зрелищные танковые маневры, свирепые ближние бои и ликвидация роты окупантов", — подписали ролик воины.

Третья штурмовая показала кадры уникальной наступательной операции

Масштабные тренировки и оттачивания взаимодействия подразделений. Ход операции, в которой синхронно срабатывают все силы 3 ОШБр.

Напомним, по состоянию на утро 14 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 716 070 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных.

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