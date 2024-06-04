"Несмотря на отсутствие постановления суда": заместитель Кличко прокомментировал обыски в его кабинете

В здании Киевской городской государственной администрации 4 июня прошли обыски. Замглавы КГГА Константин Усов заявил, что будет сотрудничать с органами досудебного расследования.

У заместителя председателя КГГА Константина Усова провело обыски Государственное бюро расследований. У него изъяли телефоны, компьютер и деньги.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Усов рассказал, что по его просьбе сотрудники ДБР зафиксировали номера каждой изъятой купюры.

"По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие определения суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем", – отметил Константин Усов.

Замглавы КГГА также отметил, что если кто-то из представителей города принимал участие в какой-либо противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет.

По его словам, прозрачные правила работы в сфере городских перевозок — цель работы городских властей.

"Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, проводимые представителями различных правоохранительных органов при обострении правоотношений с частными перевозчиками в прошлом", – отметил Усов.

Напомним, ранее источники в правоохранительных органах уточнили, что заместитель главы КГГА Усов подозревается в требовании у одного из перевозчиков Киева неправомерной выгоды на системной основе.

Ранее Петр Оленич – руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель киевского городского головы получил подозрение в злоупотреблении служебным положением.

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