Несмотря на переговоры, лучше не становится: в Покровске закрывают последнее отделение "Новой почты" (фото)

Несмотря на переговоры в далекой Саудовской Аравии, ситуация в Покровске только ухудшается. Город, планомерно уничтожающий РФ, остался без последнего мостика с "большим миром".

В прифронтовом Покровске закрывают последнее отделение "Новой почты", которое было для жителей города, которые не эвакуировались, последней связью с цивилизацией.

Об этом в Facebook сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

По его словам, за последние два месяца отделение превратилось в пункт несокрушимости. Люди здесь могли согреться, подключиться к интернету, зарядить телефоны и снять наличные деньги.

Совладелец компании отмечает, что до 2022 года в Покровске работало десять отделений "Новой почты". В декабре прошлого года еще оставалось два, где работало 13 работников. В январе закрылось одно из них.

Поперешнюк рассказал истории трех последних работников отделения, которые держались до последнего.

Станислав – руководитель отделения. Взял на себя храбрость возглавить отделение после того, как его предыдущее отделение разбомбили.

20-летний Саша, раньше работал на шахте... Одолжил у друга велосипед, чтобы успевать доехать с работы до комендантского часа, который начинается в городе в 15:00.

Третий – Вадим – не покидает город, потому что ухаживает за матерью с инвалидностью. Говорит, люди их здесь называют ангелами-хранителями, рассказывает совладелец компании

По его словам, еще неделю-две назад в отделении все еще принимали и выдавали по 80-90 посылок в день – еда, лекарства, генераторы, вещи от тех, кто покидает город. Каждый день здесь было около сотни человек.

Помещение обезопасили стеной из бетонных блоков, с заколоченными окнами. Из-за отсутствия отопления и тепла оно работало благодаря генераторам.

"Мы планировали закрыть отделение еще в декабре, но наши работники умоляли нас не делать этого, ведь для покровчан мы оставались последней связью с цивилизацией. Поэтому до последнего оттягивали момент закрытия, а наши работники были готовы работать и дальше. Но условия безопасности больше не позволяют нам это делать... Мы последняя компания, которая оставалась в Покровске. И мы последняя компания, которая его покидает...", – подытожил Владимир Поперешнюк.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась.

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