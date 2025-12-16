Несмотря на переговоры, лучше не становится: в Святогорске закрывают последнюю "Новую почту" (фото)

Святогорск: последнее отделение «Новой почты» закрывается

Компания «Новая почта» закрывает свое последнее отделение в Святогорске Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях.

«Мы до последнего оттягивали этот момент, но ситуация стала критически небезопасной. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на автомобили, мы закрываем наше последнее отделение в Святогорске», — объяснили в компании.

Святогорск на карте / © Deepstatemap

Отмечается, что в последние месяцы отделение «Новой почты» было единственным бизнесом, которое работало в городе. Только в ноябре жители Святогорска направили и получили более 3400 посылок.

«Наше отделение стало настоящим „пунктом несокрушимости“, где сотни жителей города и окрестностей могли получить лекарства, продукты, гуманитарную помощь, подзарядить мобильные телефоны, подключиться к интернету, связаться с родными», — рассказали в «Новой почте».

Это было возможно благодаря работникам: руководительнице отделения Людмиле, оператору Полине, приемнику Евгению и двум водителям-тезкам Сергею и Сергею. Этим работникам после эвакуации компания пообещала работу в других городах и департаментах компании.

В Донецкой области работает 37 отделений «Новой почты». До конца 2025 года запланировано открыть еще 2. Также продолжается установка почтаматов. Их сейчас насчитывается 181 человек.

В комментариях отметили, что когда «Новая почта» покидает прифронтронты города, это становится символом, что из него ушла жизнь.

Напомним, что в Покровске последнее отделение «Новой почты» закрылось в феврале 2025 года.