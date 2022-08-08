Несмотря на шторм, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота

Среди них готовы четыре носителя ракет типа «Калибр» и один вдк.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Враждебная пропаганда продолжает забрасывать фейки и сеять панику среди населения, в том числе на оккупированных территориях, по поводу массированных обстрелов Вооруженными Силами Украины вплоть до полного уничтожения тех населенных пунктов, которые будут высвобождать из-под оккупации. Враг пытается настроить местное население против сил обороны Украины.

«Между тем угроза ракетных ударов и обстрелов именно враждебными силами никуда не исчезла. В современных условиях следует понимать, что это может и усилиться. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не подвергайте себя неоправданному риску. Будьте сознательны и бдительны. Вместе победим!», – говорится в сообщении.

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