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Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море фрегат "Адмирал Макаров"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море фрегат "Адмирал Макаров"

Россияне вывели в море фрегат / Фото: wikipedia

Уровень ракетной угрозы повышен.

Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом в социальных сетях информируют Силы обороны юга Украины.

Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".

Уровень ракетной угрозы повышен.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае оглашения опасности", — говорится в сообщении.

В то же время украинская ПВО сбила уже 15 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые россиян считали не сбивающимися.

Ранее Юрий Игнат подтвердил, что в мае 2023 года Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
145
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