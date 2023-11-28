Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море фрегат "Адмирал Макаров"

Уровень ракетной угрозы повышен.
Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров".
Об этом в социальных сетях информируют Силы обороны юга Украины.
Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".
Уровень ракетной угрозы повышен.
"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае оглашения опасности", — говорится в сообщении.
В то же время украинская ПВО сбила уже 15 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые россиян считали не сбивающимися.
Ранее Юрий Игнат подтвердил, что в мае 2023 года Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов.
Читайте также:
- Сможет ли Россия запускать по Украине "Шахеды" во время непогоды – Игнат объяснил
- Что особенного в атаках русских дронов и почему тревоги длительны: объяснение Игната
- Действительно ли F-16 может изменить ход войны – в Воздушных силах ответили критикам