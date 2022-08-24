Несмотря на угрозы обстрелов, дипломаты США не собираются покидать Киев — CNN

Американские дипломаты не планируют покидать столицу Украины, несмотря на угрозы российских обстрелов.

В ближайшее время они планируют ужесточить меры безопасности.

Об этом сообщает CNN.

Государственный департамент США не планирует немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на обеспокоенность тем, что Россия усилит нанесение ударов по Украине в ближайшие дни, заявил СМИ высокопоставленный чиновник администрации.

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"Хотя в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, пока покинуть Киев они не собираются", — сказал он.

Ранее Посольство США призвало граждан США покинуть Украину, используя доступные варианты наземного транспорта.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине очень нестабильна, и ситуация может ухудшиться без предупреждения", – говорится в сообщении.

Напомним, министерша обороны Испании заявила, что война будет затяжной и Россия может снова атаковать Киев.

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