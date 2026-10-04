Несмотря на усиление обстрелов, украинцы массово не выезжают: что показало движение на границе

Граница / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Ужесточение российских обстрелов Киева и других украинских городов пока не повлекло заметного роста выезда за границу.

Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы .

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За период с 19 сентября по 2 октября пассажиропоток через западную границу сократился на 14,5% — до 536 тысяч пересечений.

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За последнюю неделю из Украины выехали 265 тысяч человек, тогда как въехала 271 тысяча. Неделей ранее эти показатели составляли соответственно 281 тысячу и 278 тысяч.

Таким образом, несмотря на интенсивные атаки РФ потоки на въезд и выезд остаются практически сбалансированными.

Когда граница была наиболее загружен

Больше людей выезжали из Украины в субботу — 42 тысячи в сутки. Максимальный поток на въезд зафиксировали в воскресенье – 47 тысяч.

Число транспортных средств, пересекших границу в течение недели, осталось на уровне 128 тысяч.

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В то же время, количество машин с гуманитарными грузами сократилось с 454 до 422.

Самые заметные очереди на вечер субботы фиксировали на границе с Польшей. Больше автомобилей ожидали выезд в пункте пропуска "Краковец". Очереди также были в пунктах "Устилуг", "Грушев" и "Шегини".

На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой не было значительного скопления транспорта.

Что прогнозируют по миграции

По оценке Национального банка, чистый отток населения из Украины в 2026 году может составить около 200 тысяч человек.

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Начало чистого возвращения украинцев НБУ прогнозирует уже на 2027 год около 100 тысяч человек. В 2028 году этот показатель может возрасти до 500 тысяч.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на конец июня 2026 года в Европе находились 5,159 млн украинских беженцев, а всего в мире - 5,687 млн.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

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