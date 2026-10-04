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Несмотря на усиление обстрелов, украинцы массово не выезжают: что показало движение на границе
Пассажиропоток из-за западной границы Украины за последние две недели сократился, а количество въезжающих в страну и выезжающих из нее остается почти одинаковым.
Ужесточение российских обстрелов Киева и других украинских городов пока не повлекло заметного роста выезда за границу.
Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы .
За период с 19 сентября по 2 октября пассажиропоток через западную границу сократился на 14,5% — до 536 тысяч пересечений.
За последнюю неделю из Украины выехали 265 тысяч человек, тогда как въехала 271 тысяча. Неделей ранее эти показатели составляли соответственно 281 тысячу и 278 тысяч.
Таким образом, несмотря на интенсивные атаки РФ потоки на въезд и выезд остаются практически сбалансированными.
Когда граница была наиболее загружен
Больше людей выезжали из Украины в субботу — 42 тысячи в сутки. Максимальный поток на въезд зафиксировали в воскресенье – 47 тысяч.
Число транспортных средств, пересекших границу в течение недели, осталось на уровне 128 тысяч.
В то же время, количество машин с гуманитарными грузами сократилось с 454 до 422.
Самые заметные очереди на вечер субботы фиксировали на границе с Польшей. Больше автомобилей ожидали выезд в пункте пропуска "Краковец". Очереди также были в пунктах "Устилуг", "Грушев" и "Шегини".
На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой не было значительного скопления транспорта.
Что прогнозируют по миграции
По оценке Национального банка, чистый отток населения из Украины в 2026 году может составить около 200 тысяч человек.
Начало чистого возвращения украинцев НБУ прогнозирует уже на 2027 год около 100 тысяч человек. В 2028 году этот показатель может возрасти до 500 тысяч.
По данным УВКБ ООН, по состоянию на конец июня 2026 года в Европе находились 5,159 млн украинских беженцев, а всего в мире - 5,687 млн.
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