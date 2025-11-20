Несмотря на войну и блэкаут: что придумали родители, чтобы их дети могли сыграть в футбол (видео покорило Сеть)

Родители фарами подсвечивают футбольное поле во время отключения. Фото: Пользователь в ТикТок N@t@li / © соцмережі

Реклама

На фоне плановых отключений электроэнергии в одном из городов Украины родители проявили изобретательность и трогательную поддержку детского спорта. Они использовали фары собственных автомобилей для освещения футбольного поля, позволив детям продолжить тренировку.

Видео этого момента быстро распространилось в ТикТок, став символом несокрушимости и заботы, и уже набрало более 450 тысяч просмотров.

Детали необычной поддержки

Ситуация возникла во время применения графиков отключений, когда вечерняя тренировка детей оказалась под угрозой срыва из-за отсутствия освещения на спортивной площадке.

Реклама

Родители, ожидавшие своих детей, решили поддержать и позаботиться о своих детях. Они припарковали машины по периметру поля и включили дальний свет. Таким образом, футбольная площадка превратилась в импровизированную арену, освещенную десятками фар. Это позволило юным футболистам продолжить игру, несмотря на темноту, вызванную обесточиванием.

Реакция сети

Видеозапись этого момента вызвала волну эмоциональных отзывов в соцсети. Пользователи очень чувственно отреагировали на подобную инициативу, отмечая важность поддержки детских мечтаний и воли к жизни в условиях войны.

Комментарии под видео. / © Скриншот

Некоторые пользователи ответили, что тоже подсвечивают своим детям футбольное поле во время тренировки. Пользователь в ТикТок N@t@li даже поделилась фотографией с занятий футбола:

В Киеве родители фарами подсвечивают футбольное поле во время отключений света. Фото: пользовательница в ТикТок N@t@li. / © соцмережі

Напомним, в Украине в пятницу, 21 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключений — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.

Реклама

Также сообщалось, что отключение электричества всегда приводит к стремительной потере холода в холодильнике и в морозильной камере, из-за чего продукты быстро начинают портиться. Даже в сложных условиях можно значительно продлить срок безопасного хранения пищи, используя простые лайфгаки.