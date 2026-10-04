Несмотря на воздушную тревогу: Зеленский и Мерц посетили место российского удара по НАН

© Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом посетил место попадания российского беспилотника по Национальной академии наук Украины в Киеве. В результате российского удара погибли два человека, еще семеро были ранены. Президент подчеркнул, что целью атаки было именно здание Академии наук.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Точно знаем, что это был умышленный удар, есть соответствующие видео. Российские террористы просто хотели ударить по Академии наук и разрушить ее. Совершенно ужасная атака», - заявил Зеленский.

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Президент также поблагодарил Фридриха Мерца за то, что канцлер прибыл на место удара, несмотря на воздушную тревогу и российские атаки на Киев.

Это нужен и храбрый сигнал от канцлера лично и всей Германии. Спасибо, Фридриха», — отметил Зеленский.

Как мы писали, российский удар по Киеву 28 сентября нанес масштабный пожар в здании Национальной академии наук Украины. В эпицентре попадания были разрушены второй и третий этажи, а взрывная волна повредила автомобили на парковке и соседних помещениях. Из-за сильного пожара и задымления люди были вынуждены выбираться из здания через окна, а на месте работали спасатели и поисковые собаки. В результате атаки в Шевченковском районе погибли по меньшей мере два человека.

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