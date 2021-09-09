Несмотря на закон: жителей ОРДЛО все еще штрафуют на границе

Несмотря на закон: жителей ОРДЛО все еще штрафуют на границе

Кабинет министров просят срочно принять необходимые меры.

Несмотря на принятый закон, жителей оккупированного Донбасса продолжают штрафовать за въезд на территорию Украины со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил председатель Комитета совета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на вчерашнем на заседании комитета обсуждалась ситуация, сложившаяся, когда Государственная пограничная служба продолжает штрафовать жителей оккупированного Донбасса, которые якобы не могут подтвердить гуманитарную цель въезда в Украину.

"Государственная пограничная служба не имеет законных оснований налагать административные взыскания ... Вчера представитель ГПС сообщил, что они продолжают штрафовать. На каком основании, на основании какого решения Кабмина они требуют дополнительные документы? ... Поэтому комитет обратился к премьер- министру, чтобы он срочно вмешался в эту ситуацию. И если надо, то внес изменения в действующее постановление Кабмина ", — заявил Лубинец.

Он также отметил, что перечень гуманитарных оснований не является исчерпывающим. Кроме того, такие основания не требуют подтверждения.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины. Речь идет о въезде и выезде на временно оккупированную территорию Донбасса через Россию.

за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины. Речь идет о въезде и выезде на временно оккупированную территорию Донбасса через Россию. Законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования работы КПВВ применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенные Кабинетом Министров.

Российская "паспортизация" в ОРДЛО и украинцы на выборах в РФ - что думает об этом президент

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку