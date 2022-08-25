Несмотря на запрет, в Почаев через Тернопольскую область направляются 5 тысяч верующих УПЦ МП (видео)

Из Хмельницкой области через Тернопольскую следует колонна из пяти тысяч верующих УПЦ МП. Это происходит, несмотря на то, что власти Тернопольщины ввели ограничения на проведение таких мероприятий.

Верующие идут в направлении Почаева, где находится Успенская лавра, которую арендует УПЦ МП.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на полицию Тернопольщины.

"Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного лица, которое их официально ведет. Полицейские обеспечивают публичный порядок и безопасность участвующих в шествии людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения", — рассказали правоохранители.

Они также сообщили, что не задерживали никого из участников шествия, хотя напряжение было.

В полиции проинформировали, что еще 26 июля Совет обороны Тернопольской области принял решение, согласно которому, во время религиозных обрядов следует избегать организованного передвижения пешком или автомобилем, группами, колоннами или шествием. Однако верующие игнорируют это решение, как и призывы правоохранителей.

По информации местных СМИ, колонну верующих не пропускали в некоторые населенные пункты. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что в колонне двигаются пять тысяч человек.

"Вчера у нас было очень много разных событий. Вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, мы этих людей по полям вылавливали. Они бежали на прорыв. Это неконтролируемая масса", – сказал Труш.

По его словам, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий не благословлял это шествие.

Кременец.... Вишневец обошли...Шумск не пропустил... Опубликовано Зоей Карпюк Среда, 24 августа 2022 г.

Напомним, в Винницкой области на похоронах военного священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ.

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