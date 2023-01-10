Несоблюдение графиков отключения света: из-за жалоб Нацкомиссия проведет проверки 7 облэнерго

Когда состоятся проверки – в НКРЭКУ не сообщили.
Из-за многочисленных жалоб потребителей по несоблюдению графиков отключения света Нацкомиссия проведет выездные проверки семи облэнерго.
Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Соответствующее решение было принято во время заседания Комиссии во вторник, 10 января. Когда состоятся проверки – в НКРЭКУ не сообщили.
Выездные проверки проведут в:
- "ДТЭК Киевские электросети";
- "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- "ДТЭК Одесские электросети";
- "Хмельницкоблэнерго";
- "Волыньоблэнерго";
- "Прикарпатьеоблэнерго";
- "Полтаваоблэнерго".
В Украине растет потребление электроэнергии
По состоянию на 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось, поэтому во многих областях ДТЭК применяются аварийные отключения. Причина роста потребления электричества – низкая температура, а также увеличение потребления промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.
По этим причинам ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью. По словам исполнительного директора ДТЭК Сахарука, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света.
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