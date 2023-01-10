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Несоблюдение графиков отключения света: из-за жалоб Нацкомиссия проведет проверки 7 облэнерго

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Несоблюдение графиков отключения света: из-за жалоб Нацкомиссия проведет проверки 7 облэнерго

Фото: pixabay.com

Когда состоятся проверки – в НКРЭКУ не сообщили.

Из-за многочисленных жалоб потребителей по несоблюдению графиков отключения света Нацкомиссия проведет выездные проверки семи облэнерго.

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующее решение было принято во время заседания Комиссии во вторник, 10 января. Когда состоятся проверки – в НКРЭКУ не сообщили.

Выездные проверки проведут в:

  1. "ДТЭК Киевские электросети";
  2. "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  3. "ДТЭК Одесские электросети";
  4. "Хмельницкоблэнерго";
  5. "Волыньоблэнерго";
  6. "Прикарпатьеоблэнерго";
  7. "Полтаваоблэнерго".

В Украине растет потребление электроэнергии

По состоянию на 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось, поэтому во многих областях ДТЭК применяются аварийные отключения. Причина роста потребления электричества – низкая температура, а также увеличение потребления промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

По этим причинам ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью. По словам исполнительного директора ДТЭК Сахарука, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света.

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