Несоблюдение графиков отключения света: из-за жалоб Нацкомиссия проведет проверки 7 облэнерго

Когда состоятся проверки – в НКРЭКУ не сообщили.

Из-за многочисленных жалоб потребителей по несоблюдению графиков отключения света Нацкомиссия проведет выездные проверки семи облэнерго.

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Соответствующее решение было принято во время заседания Комиссии во вторник, 10 января. Когда состоятся проверки – в НКРЭКУ не сообщили.

Выездные проверки проведут в:

"ДТЭК Киевские электросети"; "ДТЭК Киевские региональные электросети"; "ДТЭК Одесские электросети"; "Хмельницкоблэнерго"; "Волыньоблэнерго"; "Прикарпатьеоблэнерго"; "Полтаваоблэнерго".

В Украине растет потребление электроэнергии

По состоянию на 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось, поэтому во многих областях ДТЭК применяются аварийные отключения. Причина роста потребления электричества – низкая температура, а также увеличение потребления промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

По этим причинам ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью. По словам исполнительного директора ДТЭК Сахарука, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света.

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