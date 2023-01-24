Несоблюдение графиков отключения света: Нацкомиссия оштрафовала 2 облэнерго, а в 5 – проведет проверку

На следующих заседаниях рассмотрят вопрос о штрафах к пяти облэнерго.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за несоблюдение графиков отключения света оштрафовала два облэнерго, а для пяти — назначила проверку.

Соответствующие решения были приняты во вторник, 24 января, во время заседания Нацкомиссии, об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Отмечается, что из-за несоблюдения графиков отключений при дефиците оштрафовали "ДТЭК Киевские электросети" и "Одесские электросети". На прошлой неделе за аналогичное нарушение штраф получили "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

На следующих заседаниях рассмотрят вопросы о штрафах к "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Кроме этого, из-за многочисленных жалоб потребителей по несоблюдению ОСР (облэнерго) графиков отключений проведут внеплановые выездные проверки. Когда именно состоятся проверки – неизвестно. Речь идет о таких ОСР:

1) ЧАО "Волыньоблэнерго";

2) ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";

3) ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

4) ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

5) АО "ДТЭК Одесские электросети".

Для корреспондента ТСН в "ДТЭК Одесские электросети рассказали", что компания категорически не согласна с решением регулятора о штрафе и обжалует его в суде. В компании заверили, что энергетики ДТЭК "делают все возможное, чтобы жители Одесщины по-максимуму и справедливо были со светом".

"За 11 месяцев полномасштабного вторжения 65 энергообъектов "ДТЭК Одесские электросети" испытывали повреждения или разрушения из-за обстрелов врага. Энергетикам приходилось пять раз поднимать энергетику региона с нуля, чтобы вернуть свет в дома клиентов. свет почти для 83 тысяч домохозяйств. Энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями", - говорится в заявлении.

Отключение света: какая ситуация с электричеством

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 24 января потребление электроэнергии – на уровне понедельника. Несмотря на то, что производство электричества увеличилось, дефицит мощности все равно остается существенным. Причина дефицита – это российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции и высоковольтную сеть.

Глава Львовской ОВА сообщил, что в области из-за превышения лимитов потребления ввели аварийные отключения электроэнергии.

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