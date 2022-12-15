Несокрушимость народа: как украинцы приспосабливаются к отключениям света и удивляют своей изобретательностью

Несокрушимость по-украински – это создать первый частный "дом тепла", играть концерты при свечах и проводить тренировки по футболу под свет фар автомобилей. Несокрушимость и изобретательность наших граждан удивляет не только самих украинцев, но и людей далеко за ее пределами.

О несгибаемых украинцах – в сюжете ТСН.

Импровизированный "Пункти несокрушимости" в Ирпене

Волонтер Андрей Братащук показывает "Дом тепла" в центре Ирпеня. Помещение в 140 квадратных метров под "Пункт несокрушимости" волонтерскому фонду передала женщина, которой Андрей с друзьями помогал во время оккупации города. Это ее частный дом, часть которого свободна.

На создание убежища Андрея вдохновила собственная семья. Когда после очередного обстрела россиян в Ирпене исчезло электричество, то он с женой искал место, где можно подключить ингалятор для его больной обструктивным бронхитом дочери. Тогда фотография маленькой девочки с ингалятором разлетелась по Сети.

Дом тепла для посетителей готовили две недели: сделали уборку и обустроили всем необходимым. Здесь есть две кухни, два санузла, холодильник и стиральная машина. Помещение отапливается газовым котлом, питающимся от генераторов, рассказывает волонтер. Интернет работает через "Старлинк". В импровизированном "Пункте несокрушимости" можно не только согреться, выпить горячий чай и посидеть в Сети, но и поработать, приготовить еду и даже переночевать. Для сна на втором этаже есть несколько комнат с кроватями.

Другую часть "Дома тепла" волонтеры оборудовали для детей и мам. "Положить ребенка поспать в теплом городе, дать горячую еду — это основная цель, которую мы для себя ставим", — говорит Андрей Братащук.

Концерт при свечах

За час до выступления музыкантов администратор концертного агентства Ирина Николаенко помогает коллегам зажечь почти тысячу искусственных свечей на сцене столичного Дома кино.

Когда восемь лет назад, рассказывает она, придумали делать концерты классической музыки при свечах, то ведь не было, что когда-то это станет не просто развлечением, но и необходимостью. Хотя свечи искусственные и ярко сияют, создают незабываемую атмосферу.

"Свечи добавляют, тепла добавляют более камерной атмосферы. Пока это еще и вынужденная мера назад. Многие наши зрители наполняются этим светом, энергией, вдохновением, а потому получаются заряженные положительные. Нашу нацию не сломить", — говорит администратор концертного агентства І.

Из-за отсутствия электричества и мобильной связи организовывать выступления артистов сегодня стало гораздо труднее, признаются организаторы. В случае исчезновения электричества приобрели генератор. Но даже если на сцене исчезнет весь свет, признаются артисты, готовые играть для зрителей и в таких условиях — ноты знают на память.

Футбол под светом фар

А вот в Черновцах из-за отсутствия электричества на одной из футбольных площадок города родители фарами собственных автомобилей подсвечивают поле, на котором тренируются их дети.

Чувство юмора, изобретательность, сплоченность и помощь друг другу — это не просто составляющие нашей несокрушимости, но и необходимые условия для победы над врагом, говорит волонтер Андрей Братащук, и уже готовит новые благотворительные проекты.

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