Несокрушимые люди: украинцы посадили картошку на дне высохшего Каховского водохранилища – видео

На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картошку.

В Днепропетровской области, рядом с Никополем, украинцы посадили картошку на дне высохшего Каховского водохранилища, которое в начале июня подорвали российские захватчики.

Видео было опубликовано в Сети.

Каховское водохранилище полностью обмелело за более месяц после подрыва оккупантами ГЭС. Сейчас его дно – большая пустыня. Однако украинцы в очередной раз доказали – нас не сломать.

Российские войска 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, которую захватили еще осенью 2022 года. Днепровской водой из водохранилища затопило ряд населенных пунктов, что нанесло огромный ущерб населению и экологии региона.

Украинцы посадили картошку на дне высохшего Каховского водохранилища

Напомним, в "Укргидроэнерго" рассказали, сколько нужно времени и денег на строительство новой ГЭС вместо Каховской.

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