Несовершеннолетние имитировали половой акт на дискотеке: дело дошло до суда

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области признал маму одного из участников скандального инцидента на молодежной дискотеке виновной в уклонении от исполнения родительских обязанностей и назначил наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен.

Об этом сообщило региональное издание «Вікна».

Речь идет о несовершеннолетнем парне, которому на момент совершения хулиганского поступка еще не исполнилось 16 лет. Скандальный инцидент, во время которого двое юношей «имитировали половой акт, поочередно сидя друг на друге», получил огласку после распространения в Сети видео, снятого во время благотворительного мероприятия для молодежи, организованного для сбора донатов для СЗУ.

Ответственность родителей за воспитание

Как установил суд, сын женщины, которому на момент инцидента (18 октября) еще не исполнилось 16 лет, совершил мелкое хулиганство в помещении ДК «Юность» в городе Калуш. Это стало основанием для привлечения его матери к административной ответственности по обвинению в уклонении от исполнения родительских обязанностей по обеспечению надлежащего воспитания несовершеннолетнего сына (ч. 3 ст. 184 КУоАП).

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и просила строго ее не наказывать. Суд назначил ему штраф в размере 1700 гривен. Кроме этого, женщине придется заплатить более 600 гривен судебного сбора. В случае неуплаты штрафа в течение пятнадцати дней его размер удвоится и составит 3400 гривен.

Судьба второго участника и позиция организаторов

Второй участник инцидента на дискотеке также несовершеннолетний, однако на момент совершения хулиганства ему уже исполнилось 16 лет. По закону, несовершеннолетние старше 16 лет лично несут административную ответственность за подобные правонарушения. По информации издания, суд принял решение по этому хулигану более двух недель назад, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 51 гривны.

Организатор мероприятия, Молодежный совет Калуша, публично прокомментировал этот инцидент.

«Как только ситуация была замечена, организаторы сразу вмешались, прекратили действия и вывели лиц из зала. Мы искренне сожалеем, что такое поведение имело место — оно затмило атмосферу вечера, в который вложено много усилий и добра», — сообщил Молодежный совет Калуша.

Организаторы также отметили, что предлагали ребятам публично извиниться, однако те отказались, что, по мнению организаторов, свидетельствует о «нежелании взять ответственность за собственные действия».

