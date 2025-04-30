Несовершеннолетние избили школьника и сняли это на видео: полиция установила личности нападавших

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В Прикарпатье несовершеннолетние избили школьника и сняли инцидент на видео. Их должны привлечь к ответственности.

Об этом сообщила полиция Инвано-Франковской области.

Как установило следствие, 14-летний подросток совершил нападение на 16-летнего парня, нанеся ему телесные повреждения. Противоправные действия нападающего фиксировал на мобильном телефоне его приятель. Пострадавшего доставили в больницу.

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Нападающим оказался житель Делятина. Также был установлен парень, снимавший хулиганские действия на мобильный телефон. Оба подростка из благополучных семей и раньше на учете в полиции не состояли.

"В настоящее время ювенальные полицейские проводят опрос несовершеннолетних в присутствии их законных представителей", - говорится в сообщении.

Следователи Надвирнянского РПП начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция Прикарпатья проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в селе Ятрановка Черкасской области произошло нападение на военного . Инцидент привлек внимание стражей порядка после публикаций в социальных сетях.