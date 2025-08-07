Несовершеннолетние устроили теракт в Житомире: есть погибший и раненый (фото)

СБУ задержала двух несовершеннолетних, совершивших теракт в Житомире.

Реклама

В Житомире двое несовершеннолетних агентов РФ 5 августа совершили теракт, в результате которого погиб мужчина, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня юные террористы были задержаны.

Об этом сообщает полиция Житомирской области и СБУ.

По словам правоохранителей, подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба искали легкий заработок в Telegram и попали в поле зрения ФСБ.

Реклама

После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от российского куратора. Им поручили изготовить взрывное устройство из подручных средств. Для конспирации подростки покупали составляющие взрывчатки в разных магазинах и на местных рынках.

Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва — снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужб.

Затем юные предатели заложили взрывчатку по координатам, которые так же получили на мессенджер от куратора.

На месте запланированного теракта они спрятали телефонную камеру, через которую оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали взрывчатку.

Реклама

В результате подрыва погиб 33-летний харьковчанин, еще один — 31-летний житель Одессы — получил множественные ранения и был госпитализирован.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепре, Полтаве, Кривом Роге и Хмельницком СБУ предотвратила попытки терактов, которые должны были совершить подростки.