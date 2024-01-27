Несовершеннолетняя девочка порезала нос своей собаке и выложила видео в Сеть

Несовершеннолетняя жительница Одесской области выложила в Сеть видео, на котором она жестоко издевается над собственной собакой. С помощью лезвия для бритья она делала порезы на носу своей беззащитной собачки.

На видеопытки обратили внимание защитники животных из общественной организации URSA, обратившись через соцсети в полицию.

В субботу, 27 января, в полиции Одесской области сообщили, что личность девочки, которая издевалась над животным, была оперативно установлена.

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"Выяснили, что над собственным животным в то время 12-летняя девочка поиздевалась два года назад в Подольском районе, где проживает. Собака жива”, — говорится в сообщении полицейских.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 299 (жестокое обращение с животными, совершенное с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции или сбыт или распространение изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции, пропагандирующих жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

С девушкой сейчас работают полицейские.

Напомним, ранее в полицию Киевской области обратились неравнодушные граждане, сообщившие об ужасных условиях, в которых содержат животных в одном из приютов.

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