Несовершеннолетняя украинка забеременела от 73-летнего насильника: какое решение принял суд

73-летнего итальянца приговорили к 8 годам за изнасилование ребенка / © pixabay.com

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Региональный суд Нижней Австрии приговорил 73-летнего итальянца к 8 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней украинкой, которое привело к беременности девочки. Преступления начались, когда жертве было всего 13 лет.

Об этом сообщило издание APA.

Мужчина отрицал обвинения в изнасиловании. Однако обвиняемый частично признал вину — в частности в создании материалов сексуального насилия над детьми, однако заявил, что не осознавал противоправность действий. Судья заявил, что сомнений в его виновности нет.

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Мужчина частично выполнял обязанности опекуна ребенка, что стало отягчающим обстоятельством.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован. Суд учел как отягощение продолжительность и масштаб преступлений, а как смягчение — признание в части вины и «его длительный, упорядоченный образ жизни и согласие жертвы».

Напомним, в Киеве приговорили к 15 годам лишения свободы женщину за изнасилование малолетней дочери и изготовление и продажу детской порнографии. Такой же срок получил ее сообщник. Обоих также обязали выплатить ребенку по 300 тысяч гривен компенсации морального вреда, а все их имущество подлежит конфискации.