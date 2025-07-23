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Несовершеннолетняя украинка забеременела от 73-летнего насильника: какое решение принял суд
Австрийский суд осудил пенсионера за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина частично был ее опекуном.
Региональный суд Нижней Австрии приговорил 73-летнего итальянца к 8 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней украинкой, которое привело к беременности девочки. Преступления начались, когда жертве было всего 13 лет.
Об этом сообщило издание APA.
Мужчина отрицал обвинения в изнасиловании. Однако обвиняемый частично признал вину — в частности в создании материалов сексуального насилия над детьми, однако заявил, что не осознавал противоправность действий. Судья заявил, что сомнений в его виновности нет.
Мужчина частично выполнял обязанности опекуна ребенка, что стало отягчающим обстоятельством.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован. Суд учел как отягощение продолжительность и масштаб преступлений, а как смягчение — признание в части вины и «его длительный, упорядоченный образ жизни и согласие жертвы».
Напомним, в Киеве приговорили к 15 годам лишения свободы женщину за изнасилование малолетней дочери и изготовление и продажу детской порнографии. Такой же срок получил ее сообщник. Обоих также обязали выплатить ребенку по 300 тысяч гривен компенсации морального вреда, а все их имущество подлежит конфискации.