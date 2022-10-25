Неспокойная ночь для российских оккупантов под Мелитополем: ВСУ ударили в районе железнодорожной переправы

На временно захваченной территории Запорожской области ВСУ "покошмарили" оккупантов.
Под Мелитополем ВСУ нанесли мощные удары в районе железнодорожной переправы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупантам снова неспокойно на Мелитопольщине. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ждем новостей от ВСУ", — написал Федоров.
Напомним, что граждане, проживающие на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, начали массово избавляться от рублей. В Херсоне, к примеру, уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги.